Europäisches Asylsystem

Brunner teilte mit, die Bundesrepublik habe über Jahre hinweg große Verantwortung übernommen und tue dies weiterhin. Das Foto zeigt das Gelände der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Brunner teilte mit, die Bundesrepublik habe über Jahre hinweg große Verantwortung übernommen und tue dies weiterhin. Das werde von der Kommission ausdrücklich berücksichtigt.

In der EU gilt seit Juni das Gemeinsame Europäische Asylsystem. Es sieht vor, dass besonders belasteten Ländern die Solidarität anderer EU-Staaten zusteht, indem diese Migranten übernehmen oder einen finanziellen Beitrag leisten.

Die Bundesregierung hat bisher keine Mittel für den sogenannten Solidaritätspool bereit gestellt. Sie argumentiert, sich um sehr viele Asylbewerber gekümmert zu haben, für die eigentlich andere EU-Staaten zuständig gewesen wären. Auch Spanien, Italien, Griechenland und Zypern sind weiterhin so sehr durch Migration belastet, dass sie die Unterstützung von anderen Ländern bekommen sollen.

Länder wie Schweden, Portugal oder die Slowakei dagegen müssen nach den EU-Regeln wahrscheinlich Migranten aufnehmen oder andere Solidaritätsbeiträge leisten.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.