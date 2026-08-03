Spanische Sicherheitskräfte kontrollieren Migranten an einem Übergang in Ceuta. Nach der Krise streitet die EU über Spaniens Rolle, strengere Grenzkontrollen und die Folgen für den Schengen-Raum (picture alliance / Anadolu / Marcos Moreno)

Die Ceuta-Krise hat die Debatte in der EU über Asylpolitik und Grenzkontrollen neu entfacht. Zehntausende Menschen gelangten innerhalb kurzer Zeit aus Marokko in die spanische Exklave. Die meisten sind inzwischen zurückgekehrt, doch viele Menschen kamen ums Leben.

Am Dienstag, 4. August, beraten die EU-Innenminister über die Konsequenzen. Warum gerät Spanien in die Kritik? Werden Europas Grenzen nun strenger kontrolliert? Und was bedeutet das für den Schengen-Raum?

Für den plötzlichen Ansturm gab es nicht nur einen Auslöser. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich Meldungen, Spanien habe seine Grenze geöffnet. Zudem hieß es, Menschen, die Ceuta schwimmend erreichten, könnten nicht unmittelbar zurückgeschickt werden. Grundlage war ein spanisches Gerichtsurteil, das bei einer Einreise über das Meer eine Einzelfallprüfung verlangt. Das Urteil könnte bei vielen Migranten falsche Hoffnungen geweckt haben.

Hinzu kamen wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, Berichte von Bekannten und Verwandten sowie eine starke Gruppendynamik. Der Völkerrechtler Daniel Thym spricht von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“: Das Gerichtsurteil sei möglicherweise der Auslöser, nicht aber der eigentliche Grund gewesen. Entscheidend war außerdem, dass marokkanische Grenzkräfte offenbar zunächst nicht eingriffen. Ob die Kontrollen auf politische Anweisung gelockert wurden, ist nicht geklärt.

22 der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, geben Spanien eine Mitverantwortung für die Krise. Sie kritisieren Spaniens Programm zur Legalisierung des Aufenthalts, das Menschen ohne Aufenthaltstitel eine befristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ermöglichen soll. Einen Antrag können Personen stellen, die am 1. Januar 2026 seit mindestens fünf Monaten durchgehend in Spanien lebten, sowie Menschen, die bis Ende 2025 dort Asyl beantragt hatten. Die 22 Regierungschefs sehen darin einen möglichen Pull-Faktor.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez weist die Kritik zurück und wirft einigen EU-Partnern eine egoistische oder rechtswidrige Reaktion vor. Auch die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel hält den Brief der 22 Regierungschefs für unsolidarisch. Den Vorwurf, Spanien habe keine Hilfe von Frontex angefordert, hält sie für wenig überzeugend: Ein Einsatz der EU-Grenzschutzagentur hätte womöglich bedeutet, schwimmende Menschen aufzuhalten oder abzudrängen, mit der Gefahr weiterer Toter.

Auch der Völkerrechtler Daniel Thym spricht hier von „politischen Spielchen“. Spanien habe selbst über ausreichende Mittel verfügt. Frontex wäre zwar einsetzbar, aber nicht notwendig gewesen und hätte wohl wenig verändert.

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem, kurz GEAS, umfasst gemeinsame EU-Regeln für Asylverfahren. Es soll Migration begrenzen, steuern und ordnen, EU-weit einheitliche Standards schaffen und betroffene Mitgliedstaaten in Krisen unterstützen, auch bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Die reformierten Regeln sind am 12. Juni 2026 in Kraft getreten.

In Ceuta wurde die Krise aber bilateral gelöst: Spanien und Marokko vereinbarten direkt die schnelle Rückkehr der meisten Angekommenen. Innerhalb der EU dominierten zunächst Schuldzuweisungen gegenüber Spanien. Das könnte den Eindruck erwecken, dass im Ernstfall bilaterale Vereinbarungen wichtiger sind als das gemeinsame Asylsystem und dass GEAS gescheitert ist.

Der Europa- und Völkerrechtler Daniel Thym widerspricht. Dieser Praxistest von GEAS sei „gleichsam ausgefallen“, weil die Regeln nur bei Asylanträgen greifen und die meisten Angekommenen keinen Antrag gestellt hätten. Die schnelle Einigung zeige außerdem, dass Marokko weiterhin zur Zusammenarbeit bereit sei.

Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel sieht das GEAS nicht als gescheitert an. Viele Menschen hätten offenbar keinen Asylgrund gehabt und wären auch nach den neuen Regeln nach Marokko zurückgeführt worden. Entscheidend seien nun die im GEAS vorgesehene gemeinsame Verantwortung, Solidarität und gegenseitige Unterstützung. „Auch deshalb finde ich den Brief der 22 Regierungschefs, mit dem sich Merz quasi an die Seite von Meloni gestellt hat, tragisch und fatal, weil es eigentlich gegen GEAS spricht”, so Sippel.

In Brüssel wird laut Thym aktuell darüber diskutiert, ob die EU die neuen Asylregeln nur anwenden oder weiter verschärfen soll. Damit wollen sich die Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat im Oktober befassen.

Als Reaktion auf die Ceuta-Krise verschärfte Frankreich seine bereits bestehenden Grenzkontrollen zu Spanien. Italien kündigte an, das Schengen-Abkommen gegenüber Spanien auszusetzen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die deutschen Grenzkontrollen verlängern. Unions-Fraktionsvize Günter Krings fordert zudem, die Kontrollen bei Bedarf sogar zu intensivieren.

Dabei gehört Ceuta nicht zum Schengen-Raum. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Menschen von dort weitergereist sind.

„Für die Schengen-Zusammenarbeit ist das jetzt eine durchaus ernste Situation”, so Thym. Mit Italien, Frankreich und Deutschland setzen mehrere große Mitgliedstaaten verstärkt auf Kontrollen an den Binnengrenzen. Solche Notfallgrenzkontrollen müssten vorübergehend bleiben und später wieder aufgehoben werden. Melonis Vorgehen deutet Thym zudem als Versuch, Spanien unter Druck zu setzen und zu einem härteren Kurs in der europäischen Migrationspolitik zu bewegen.

Onlinetext: Elena Matera