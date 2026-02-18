NATO-Manöver

Mit einer Landungsoperation an der deutschen Ostseeküste übt die Nato eine schnelle Verstärkung durch Bündnispartner. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Die beteiligten Bündnispartner bringen seit dem Morgen Verstärkungskräfte der sogenannten Allied Reaction Force über den Truppenübungsplatz Putlos nahe der Insel Fehmarn an Land. Die Verbündeten üben, wie Truppen aus Südeuropa schnell näher an die Ostflanke des Bündnisses verlegt werden. Das Manöver mit 15 Schiffen und 2.600 Soldaten findet ohne direkte Beteiligung der USA statt. Unter den Beobachtern der Übung ist auch Bundesverteidigungsminister Pistorius.

