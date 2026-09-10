Jemen
Militärkreise: Huthi-Miliz nimmt stratgisch wichtige Hafenstadt Mokka ein

Im Jemen hat die pro-iranische Huthi-Miliz die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka am Roten Meer unter ihre Kontrolle gebracht.

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    Dies berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Militärkreise. Mokka liegt nahe der Meerenge Bab al-Mandab. Seit Ausbruch des Iran-Kriegs wird die Handelsroute auch dazu genutzt, um Ausfälle in der Straße von Hormus zu kompensieren.
    Im Jemen kämpfen die Huthi gegen die Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Erst gestern meldete die pro-iranische Gruppierung rund 40 saudische Luftangriffe. Zuvor waren bei Angriffen der Huthis auf Ölanlagen in Saudi-Arabien mehr als 70 Menschen verletzt worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.