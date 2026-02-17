Das teilte die israelische Generalstaatsanwältin Baharav-Miara laut Medienberichten mit. Sie verwies dabei auf einen Gesetzentwurf, der im Parlament in Jerusalem bereits in erster Lesung gebilligt wurde. Demnach soll die Militärstaatsanwaltschaft für die Verfahren zuständig sein und nicht die zivile Anklagebehörde.
Laut israelischen Angaben waren an dem Angriff der militant-islamistischen Hamas und anderer Gruppierungen auf das israelische Grenzgebiet mehr als 3.000 Terroristen beteiligt. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt.
Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.