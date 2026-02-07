Der zuständige saudische Minister al-Falih kündigte die Gründung eines Fonds an, der mit umgerechnet zwei Milliarden Dollar ausgestattet wird. Mit dem Geld sollen unter anderem Flughäfen ausgebaut werden. Beide Länder vereinbarten zudem eine Zusammenarbeit in der Wasserwirtschaft. Geplant ist demnach der Bau einer Meerwasserentsalzungsanlage, um Wasser von der Küste in den Süden des Landes zu leiten.
Saudi-Arabien gilt als wichtiger Unterstützer des syrischen Präsidenten al-Scharaa, der seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Assad Ende 2024 an der Macht ist.
