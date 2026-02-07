Der Flughafen in Aleppo soll ausgebaut werden. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Mustafa Bathiş)

Der zuständige saudische Minister ‌al-Falih kündigte die Gründung eines Fonds an, der mit umgerechnet zwei Milliarden Dollar ausgestattet wird. Mit dem Geld sollen unter anderem Flughäfen ausgebaut werden. Beide Länder vereinbarten zudem eine ​Zusammenarbeit in der Wasserwirtschaft. Geplant ist demnach der Bau einer Meerwasserentsalzungsanlage, um Wasser von der Küste in den Süden ⁠des Landes zu leiten.

Saudi-Arabien gilt als wichtiger Unterstützer des syrischen Präsidenten al-Scharaa, der seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Assad Ende 2024 an der Macht ist.

