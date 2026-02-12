Finanzmärkte

Milliardendeal: Die Deutsche Börse übernimmt ISS Stoxx komplett (Frank Rumpenhorst / dpa / Frank Rumpenhorst)

Wie die Börse mitteilte, sollen jene 20 Prozent, die noch nicht in ihrem Besitz sind, für 1,1 Milliarden Euro vom Finanzinvestor "General Atlantic" übernommen werden. Der Preis werde teils in bar und teils mit Krediten bezahlt, hieß es. "ISS Stoxx" bietet unter anderem Indizes etwa für Fonds an.

Erst im Januar hatte die Deutsche Börse mitgeteilt, die Fondsplattform "Allfunds" für etwas mehr als fünf Milliarden Euro kaufen zu wollen. Allerdings stehen dafür noch Genehmigungen von Behörden aus.

