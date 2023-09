Causa Aiwanger

Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, sieht nach eigenen Angaben eine gesellschaftspolitische Klimaveränderung. Ihr Ziel sei die Stärkung eines neuen Nationalismus . Der Verein "Türkische Gemeinde in Deutschland" warnte vor sozialer Spaltung. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte im ARD-Fernsehen, er sei über die lautstarken Jubelrufe bei den Auftritten Aiwangers irritiert . Reue und Demut könne er nicht erkennen. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte am Wochenende bekanntgegeben, er werde an seinem Stellvertreter festhalten trotz der Vorwürfe.