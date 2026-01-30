Niederlande

Die Parteiführer Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) und Dilan Yesilgoz (VVD) präsentieren ihren Koalitionsvertrag in Nieuwspoort. (picture alliance / ANP / Koen van Weel)

Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale legten in Den Haag ihr Koalitionsabkommen vor. Es steht unter dem Motto "An die Arbeit". Regierungschef soll der Linksliberale Jetten werden. Der 38-Jährige muss nun sein Kabinett zusammenstellen.

Die Koalitionspartner einigten sich auf Einschnitte in Milliardenhöhe im Sozial- und Gesundheitssystem. Rund 19 Milliarden Euro wollen sie in die Verteidigung investieren, um die neue NATO-Norm zu erreichen.

Die drei Parteien verfügen im Parlament über keine Mehrheit. Mit der Bildung der Minderheitskoalition endet die erste Regierungsperiode mit Beteiligung der Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Wilders.

