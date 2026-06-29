Fünf Menschen starben und viele wurden verletzt bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Dnipro. (AFP / HANDOUT)

Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, habe es allein fünf Tote bei einem Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro gegeben. 29 weitere Personen seien verletzt worden. Zudem sei ein Drohnenangriff auf einen Bus in der gleichnamigen Hauptstadt der Region Saporischschja gemeldet worden. In der Region Sumy berichtete die Polizei von zwei Toten. Der Bürgermeister von Charkiw sprach von einem Toten nach einem russischen Angriff.

Präsident Selenskyj erneuerte seinen Appell an die europäischen Staaten, den Ausbau der Luftabwehr voranzutreiben, damit sein Land ballistische Raketen abwehren könne.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.