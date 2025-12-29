Logistikbranche

In der Logistik-Branche fehlen 120.000 LKW-Fahrer. (imago/Jochen Tack)

Derzeit fehlten 120.000 Lkw-Fahrer, erklärte der ⁠Bundesverband Güterkraftverkehr, ‌Logistik und Entsorgung. Vorstandssprecher Engelhardt sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Zahl werde weiter zunehmen, weil jedes Jahr mehr Fahrer in den Ruhestand gingen als nachkämen.Transportunternehmen müssten deshalb Fahrzeuge stilllegen und Bestellungen stornieren. Zudem kämpfe die Branche wegen überdurchschnittlich gestiegener Personalausgaben mit sinkenden Frachterlösen. Eine Entlastung durch autonom fahrende Lkw erwartet Engelhardt nicht. Auch in absehbarer Zukunft sei nur ⁠ein Mensch in ​der Lage, bei von der Technik nicht vorhergesehenen Ereignissen ​einzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.