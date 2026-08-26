Rettungskräfte im Einsatz

Nach Sturzfluten im nepalesischen Trishuli Bazar stehen Häuser am Flussufer teilweise im Schlamm. (AFP / PRABIN RANABHAT)

Unter den Vermissten sollen mehr als 290 ausländische Touristen sein, darunter US-Amerikaner, Spanier und Deutsche. Das Auswärtige Amt teilte mit, die deutsche Botschaft in Kathmandu stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt. Noch habe man keine Kenntnis, ob auch Bundesbürger betroffen seien. Auf der chinesischen Seite gab es nach Angaben von Staatsmedien mindestens 3 Tote; 265 Personen werden vermisst.

Die Sturzflut aus Wasser und Schlamm hatte mehrere Ortschaften, Straßen und Brücken zerstört. Die Regierungen beider Staaten entsandten weitere Rettungskräfte in das Gebiet. Die Ursache für die Sturzflut ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.