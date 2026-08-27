Rettungskräfte im Einsatz

Mindestens 165 Tote und hunderte Vermisste nach Sturzflut im Himalaya, Hinweise auf Gletscherabbruch

Nach der Sturzflut im Grenzgebiet Chinas und Nepals ist die Zahl der Todesopfer noch einmal deutlich gestiegen. Allein in Nepal wurden nach Polizeiangaben bislang 162 Leichen geborgen. Nach hunderten Vermissten wird dort weiter gesucht, unter den Vermissten sollen mehr als 290 ausländische Touristen sein.