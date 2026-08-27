Rettungskräfte im Einsatz

Mindestens 165 Tote und viele Vermisste nach Sturzflut in Nepal und Tibet

Nach der Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet geht die Suche nach Vermissten weiter. Auf beiden Seiten der Grenze würden insgesamt noch rund 1.400 Menschen vermisst, meldeten die Behörden. Bei etwa der Hälfte von ihnen soll es sich um Touristen handeln.