Proteste in Nepal (AP / Niranjan Shrestha)

Es gebe zahlreiche Verletzte, darunter auch Polizisten. Die Polizei war zuvor mit Gummigeschossen, Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen, als diese versuchten das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Kathmandu zu stürmen. Örtliche Medien berichten, die Polizei habe auch mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen. Ob dadurch Menschen getötet wurden, ist bislang unklar.

Auslöser der Proteste war die Entscheidung der Regierung, die meisten Social-Media-Plattformen in Nepal zu sperren, darunter Facebook, X und YouTube. Den Unternehmen wird vorgeworfen, sich nicht an nepalesische Gesetze zu halten. Menschenrechtsgruppen bezeichnen das als Vorwand, um die Meinungsfreiheit in dem Land einzuschränken.

