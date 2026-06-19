Naher Osten

Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden zudem 33 weitere Menschen verletzt. Die Angriffe Israels erfolgten laut libanesischen Staatsmedien in mehreren Ortschaften in der Nähe der Stadt Nabatijeh. Das israelische Militär gab an, in der vergangenen Nacht Stellungen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Südlibanon attackiert zu haben. Bei Gefechten in der Gegend seien vier israelische Soldaten getötet worden.
Frankreich forderte Israel zur Beendigung seiner Angriffe im Libanon auf.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.