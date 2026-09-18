Terrorismus

In Pakistan gab es einen Anschlag mit vielen Opfern. (Anjum Naveed / AP / dpa / Anjum Naveed)

Mehr als 70 weitere Personen wurden verletzt. Die Explosion ereignete sich den Behörden zufolge auf dem Gelände einer Polizeistation in der Stadt Kohat im Grenzgebiet zu Afghanistan. Dort soll ein Attentäter ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug an einem Eingangstor zur Explosion gebracht haben. Durch die Detonation wurde auch eine angrenzende Moschee stark beschädigt, in der sich Gläubige zum Freitagsgebet befanden.

Zu dem Anschlag hat sich bislang noch niemand bekannt. Im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet sind sowohl ein regionaler Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat als auch die pakistanischen Taliban aktiv. Die Sicherheitslage hat sich dort in den vergangenen Jahren immer mehr verschlechtert.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.