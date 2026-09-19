Terrorismus

In Pakistan gab es einen Anschlag mit vielen Opfern. (Anjum Naveed / AP / dpa / Anjum Naveed)

Mehr als 70 weitere Personen wurden verletzt. Die Explosion ereignete sich den Behörden zufolge auf dem Gelände einer Polizeistation in der Stadt Kohat im Grenzgebiet zu Afghanistan. Dort soll ein Attentäter ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug an einem Eingangstor zur Explosion gebracht haben. Durch die Detonation wurde auch eine angrenzende Moschee stark beschädigt, in der sich Gläubige zum Freitagsgebet befanden.

Zu dem Anschlag hat sich laut dem Fernsehsender Al Jazeera eine Fraktion der pakistanischen Taliban bekannt.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.