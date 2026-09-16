Rettungseinsatz

Mehrere Menschen sterben bei Hauseinsturz im Gazastreifen. (ABACAPRESS / IMAGO / Habboub Ramez)

Mindestens 45 weitere seien verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes sind noch rund 100 Menschen verschüttet. Die Suche dauere an.

In dem sechsstöckigen Gebäude sollen zehn Familien untergekommen sein. Es war im Gaza-Krieg durch israelische Angriffe beschädigt worden und in der Nacht eingestürzt. Die Rettungsarbeiten werden durch den Mangel an Hilfsgeräten erschwert. Nach UNO-Angaben haben die israelischen Angriffe seit dem Beginn des Gaza-Kriegs rund 61 Millionen Tonnen Schutt hinterlassen, dessen Beseitigung schätzungsweise sieben Jahre dauern könnte.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.