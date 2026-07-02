"Nacht des Schreckens"
Mindestens 21 Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Die Zahl der Opfer nach den nächtlichen russischen Luftangriffen auf Kiew ist weiter gestiegen. Ukrainische Rettungskräfte sprechen inzwischen von mindestens 21 Toten und 85 Verletzten. Kiews Bürgermeister Klitschko rief für morgen einen Tag der Trauer aus.

    Ukraine, Kiew: Eine Frau geht nach einem russischen Angriff an einem brennenden Wohnhaus vorbei.
    Der ukrainische Außenminister Sybiha erklärte, Kiew habe ‌eine Nacht des Schreckens erlebt. (Danylo Antoniuk/AP/dpa)
    Außenminister Sybiha sagte, die ukrainische Hauptstadt habe ‌eine Nacht des Schreckens erlebt. Mehr als 50.000 Menschen sollen während des 11-stündigen Luftalarms Schutz in U-Bahn-Stationen gesucht haben. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Angriffe. Präsident Selenskyj forderte von den Verbündeten mehr Hilfe bei der Flugabwehr. Die EU-Außenbeauftragte Kallas kündigte Vorschläge für weitere Sanktionen gegen Russland an.
    Aus Moskau hieß es, man habe Vergeltung für ukrainische Angriffe geübt. Zuletzt hatte die Ukraine die Energie-Infrastruktur in Russland ins Visier genommen, was dort zu Treibstoffengpässen führte.
    Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.