Der ukrainische Außenminister Sybiha erklärte, Kiew habe ‌eine Nacht des Schreckens erlebt. (Danylo Antoniuk/AP/dpa)

Außenminister Sybiha sagte, die ukrainische Hauptstadt habe ‌eine Nacht des Schreckens erlebt. Mehr als 50.000 Menschen sollen während des 11-stündigen Luftalarms Schutz in U-Bahn-Stationen gesucht haben. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Angriffe. Präsident Selenskyj forderte von den Verbündeten mehr Hilfe bei der Flugabwehr. Die EU-Außenbeauftragte Kallas kündigte Vorschläge für weitere Sanktionen gegen Russland an.

Aus Moskau hieß es, man habe Vergeltung für ukrainische Angriffe geübt. Zuletzt hatte die Ukraine die Energie-Infrastruktur in Russland ins Visier genommen, was dort zu Treibstoffengpässen führte.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.