Westafrika

Das Unglück ereignete sich im Bundesstaat Plateau im Zentrum des westafrikanischen Landes. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um Menschen, die dort illegal geschürft hatten und giftiges Kohlenmonoxid einatmeten, das sich in der Mine angesammelt hatte. 25 Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.
In Nigeria gibt es immer wieder Todesfälle im Bergbau, der häufig illegal und ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen betrieben wird.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.