Russischer Angriffskrieg

Russische Angriffe auf Vororte von Kiew. (AFP / SERHII OKUNEV)

Außerdem gebe es erhebliche Schäden an der umliegenden Infrastruktur, teilte Präsident Selenskyj über Telegram mit. Lokale Militärchefs sprachen von mindestens 50 beschädigten Wohnhäusern, mehrere Brände mussten gelöscht werden. Aus dem betroffenen Gebiet sollen mehr als 380 Menschen evakuiert worden sein.

Gegenangriffe auf Halbinsel Krim gemeldet

Auch aus Odessa wurden Attacken gemeldet. Die Rede ist von einem Toten und mehreren Verletzten. Zuvor hatte es von russischer Seite geheißen, man habe unter anderem ein Terminal im Hafen von Mykolajiw beschossen.

Bei ukrainischen Gegenangriffen auf die annektierte Halbinsel Krim und die Grenzregion Belgorod sollen laut russischen Behörden mindestens vier Menschen getötet worden sein, neun wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.