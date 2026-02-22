Nach Angaben der Polizei überfielen sie ein abgelegenes Dorf im nordwestlichen Bundesstaat Zamfara. In der Region kommt es seit Jahren immer wieder zu Überfällen. Bewaffnete Gruppen plündern und brennen Häuser nieder. Dorfbewohner werden getötet oder entführt, um Lösegeld zu erpressen. Als Ursachen für die Gewalt gelten unter anderem Konflikte zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Hirten um Land und Wasser. Im Norden Nigerias kämpfen außerdem verschiedene bewaffnete Milizen gegeneinander; vor allem die Islamisten-Miliz Boko Haram und ein Ableger der Terrorgruppe IS.
