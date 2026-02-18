In den Alpen in Österreich herrscht zur Zeit eine erhöhte Lawinengefahr. (Frank Rumpenhorst / dpa / Frank Rumpenhorst)

Bei Lawinenabgängen in Tirol gab es zwei Tote. Bei einem von ihnen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 44-jährigen Deutschen. Er war in den Tuxer Alpen unterwegs, als er von Schneemassen erfasst und verschüttet wurde. Ein weiterer Deutscher kam durch eine Lawine im Bundesland Vorarlberg ums Leben. Der Snowboarder war im Skigebiet Sonnenkopf abseits gesicherter Pisten unterwegs. Die Warndienste riefen für Vorarlberg und Tirol die zweithöchste Lawinengefahrenstufe aus.

Lawinenopfer werden auch aus den USA gemeldet. Im Bundesstaat Kalifornien kamen acht Skifahrer einer 15-köpfigen Gruppe ums Leben, die in den Bergen von einem Wintersturm überrascht wurde.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.