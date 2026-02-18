In den Alpen in Österreich herrscht zur Zeit eine erhöhte Lawinengefahr. (Frank Rumpenhorst / dpa / Frank Rumpenhorst)

Zwei Menschen starben bei verschiedenen Lawinenabgängen in Tirol. Bei einem von ihnen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 44-jährigen Deutschen. Er war in den Tuxer Alpen unterwegs, als er von Schneemassen erfasst und verschüttet wurde. Von der Notrufzentrale des Bundeslandes, hieß es, allein dort seien mehr als 30 Lawinen an einem Tag gezählt worden.



Ein weiterer Mensch kam im Bundesland Vorarlberg ums Leben. Er wurde bei einem Lawinenabgang am Sonnenkopf im Klostertal verschüttet und starb noch an der Unfallstelle, wie die Rettungskräfte mitteilten.

Die Warndienste riefen für Vorarlberg und Tirol die zweithöchste Lawinengefahrenstufe aus.

