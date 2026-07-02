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Wie Bürgermeister Klitschko mitteilte, wurden dabei mindestens ein Mensch getötet und mindestens elf weitere verletzt. Zudem seien mehrere Wohngebäude getroffen worden. Den Angaben zufolge wurden bei dem Angriff auch ballistische Raketen ‌eingesetzt. In der Stadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in die Schutzräume zu begeben. Der Luftalarm dauere an.

Auch in anderen Städten der Ukraine wie Saporischschja, Sumy und Charkiw gab es Berichten zufolge Detonationen. Informationen zu möglichen Schäden und Opfern lagen zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.