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Im Viertel Scheich Radwan im Norden seien bei einem Angriff auf ein Fahrzeug zwei Menschen gestorben, teilten Sanitäter mit. Das israelische Militär teilte mit, es habe einen militanten Palästinenser angegriffen. Weitere Tote soll es bei Angriffen auf ein Gesundheitszentrum sowie auf ein Zeltlager gegeben haben. Sowohl Israel als auch die Hamas bestätigten den Tod eines ​ranghohen Hamas-Kommandeurs bei einem weiteren Angriff.

Bei Verstößen gegen die seit Oktober 2025 im Gazastreifen geltende Waffenruhe wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 1.300 Menschen getötet; Israel vermeldete im selben Zeitraum den Tod von vier Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.