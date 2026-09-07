Das Amazon-Frachtflugzeug schoss bei der Landung am Miami International Airport über die Landebahn hinaus. (IMAGO / Agencia EFE / Alberto Boal)

Wie die örtlichen Behörden mitteilten, war die Maschine des Online-Händlers Amazon bei der Landung über die Landebahn hinausgeschossen und hatte am Boden mehrere Fahrzeuge getroffen. Zudem seien fünf Menschen verletzt worden, drei davon befänden ⁠sich ⁠in einem kritischen ⁠Zustand. Der Flughafen wurde nach dem Zwischenfall vorübergehend gesperrt. Auf Fotos war zu sehen, wie die Boeing 767-300 mit der Nase auf dem Boden liegt, während das Heck nach oben neigt. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

Amazon teilte mit, man sammele derzeit noch Informationen über den Hergang. Das Flugzeug war aus San Juan in Puerto Rico gekommen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.