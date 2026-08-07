Südostasien

Es gab Schüsse an einer Schule in Thailand. (AP Photo / Sakchai Lalit / Sakchai Lalit)

Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem 23 Menschen verletzt. Der Angriff ereignete sich in der südlichen Provinz Nonthaburi nördlich der Hauptstadt Bangkok. Bei den Opfern soll es sich laut Medienberichten um Lehrer und Schüler handeln. Der Täter war demnach ebenfalls an der Schule. Über den genauen Tathergang und das Motiv ist noch nichts bekannt.

In der Wohnung der Familie des Täters wurden nach dem Angriff zwei weitere Menschen erschossen aufgefunden; es sind den Berichten zufolge die Großeltern des Jugendlichen.

Der thailändische Ministerpräsident Charnvirakul äußerte sich erschüttert und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.