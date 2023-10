Rettungskräfte suchen inmitten von Trümmern nach Überlebenden. (Jose Luis Tapia / El Sol de Tampic / Jose Luis Tapia)

Weitere zehn Menschen wurden verletzt, wie die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Tamaulipas mitteilten. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Ciudad Madero. Medienberichte zufolge feierten zahlreiche Menschen gerade in der Kirche eine Taufe. Am Rettungseinsatz waren Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter beteiligt.

