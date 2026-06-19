Ukrainischen Behörden zufolge wurden bei russischen Angriffen mindestens sieben Menschen getötet sowie mehrere verletzt. Bei Angriffen mit Gleitbomben auf die Großstadt Charkiw seien mehr als 40 Wohnhäuser beschädigt worden. Zudem wurden Schäden an Energieanlagen in der Region Dnipropetrowsk gemeldet.
Das ukrainische Militär nahm nach eigenen Angaben Eisenbahnbrücken auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ins Visier. Diese würden für Militärtransporte genutzt. Gestern hatte die Ukraine Moskau mit Drohnen attackiert und unter anderem eine Ölraffinerie getroffen. Ein Mensch wurde getötet.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.