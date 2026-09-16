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Eine weitere Frau sei verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Stadt Slowjansk in der ostukrainischen Region Donezk mit.

Zuvor hatte der Kreml einen Vorschlag von US-Präsident Trump begrüßt, wonach Russland und die Ukraine gegenseitige Angriffe auf Energie-Infrastruktur unterlassen sollten. Kreml-Sprecher Peskow bezeichnete den Vorstoß als gute Initiative. Trump hatte die Teil-Waffenruhe zuvor als bereits von den beiden Ländern akzeptiert präsentiert. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte gestern in seiner abendlichen Videobotschaft, man werde den Vorstoß nur unterstützen, wenn Russland den Krieg tatsächlich beenden wolle.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.