Regierungsbefragung

Innenminister Dobrindt und Landwirtschaftsminister Rainer, beide CSU, beantworten im Plenum Fragen aus den verschiedenen Fraktionen. Außerdem beraten die Abgeordneten dann über den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses, der Bitten und Beschwerden aus der Bevölkerung zusammenfasst. Das Papier wird am Vormittag auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.
Weiteres Thema im Parlament sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Anlass der Debatte ist der vor 35 Jahren abgeschlossene Nachbarschaftsvertrag.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.