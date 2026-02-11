Fahrschulkosten

Ziel ist es laut dem Ministerium, den Erwerb des Führerscheins bezahlbarer zu machen. Schnieder hatte im Oktober erste Ideen präsentiert, die anschließend an die Bundesländer weitergereicht wurden. Um die Reform umzusetzen, ist die Zustimmung der Länder erforderlich.
Seit der damaligen Ankündigung des CDU-Politikers ist nach Angaben von Fahrlehrerverbänden die Zahl der Anmeldungen vielerorts eingebrochen. Grund sei, dass Interessenten die Entwicklung der Kosten abwarten wollten.
