Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Es habe sich um eine Vergeltungsmaßnahme für die jüngsten Selbstmordanschläge gehandelt, teilte das Informationsministerium auf der Plattform X mit. Es gebe Beweise dafür, dass sie im Auftrag der Anführer der Terrorgruppen in Afghanistan verübt worden seien. Afghanische Medien berichteten, es seien Ziele in den afghanischen Provinzen Nangarhar und Paktika getroffen worden.

Seit längerem gibt es Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern wegen der Angriffe auf Sicherheitskräfte und staatliche Einrichtungen vor allem durch pakistanische Taliban. Pakistan wirft Afghanistan vor, den Tätern Schutz zu gewähren. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.