Der US-amerikanische Investor Peter Thiel (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell)

Thiels Anteil an der Firma liege unter zehn Prozent, zudem besitze er keine Kontroll- oder Sonderrechte, heißt es in einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags. Auch habe der Investor keinerlei Einblick in die operative Geschäftsführung oder Zugang zu Technologie. Verteidigungsminister Pistorius hatte erklärt, er teile Bedenken hinsichtlich des Einflusses von Thiel, der wegen kritischer Äußerungen zur Demokratie in der Kritik steht. Man müsse aber prüfen, ob er maßgebliche Mitspracherechte habe.

Das Verteidigungsministerium plant den Kauf sogenannter Kamikaze-Drohnen. Dabei sollen Rahmenverträge unter anderem mit dem Unternehmen Stark geschlossen werden.

