In einer Unterrichtung an den Landtagspräsidenten erklärt der CDU-Politiker seinen Rücktritt mit Ablauf des 27. Januars. Tags darauf soll der Landtag in Magdeburg den bisherigen Wirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzenden Schulze zum neuen Regierungschef wählen. Darauf hatten sich die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP verständigt.
In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Zuletzt lag die AfD in Umfragen mit weitem Abstand vor den anderen Parteien.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.