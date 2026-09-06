Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis. (Petros Giannakouris/AP/dpa)

Das ⁠Maßnahmenpaket habe für 2027 ein Volumen von 2,2 Milliarden Euro, teilte der Regierungschef in Athen mit. Geplant seien unter anderem eine jährliche Sonderzahlung von 400 Euro für Rentner und 500 Euro für Beamte. Einkommensschwache Landwirte und Familien mit drei Kindern sollen demnach von der Einkommensteuer befreit werden. Mitsotakis kündigte zudem an, den monatlichen ⁠Mindestlohn auf 950 Euro anzuheben und die Rentenbeiträge ‌um 0,5 Prozentpunkte zu senken. Finanziert würden die neuen Maßnahmen durch die ‌positive wirtschaftliche Entwicklung des Landes. In Griechenland wird im nächsten Jahr gewählt.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.