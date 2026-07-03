Der Ministerpräsident von Moldau, Alexandru Munteanu (picture alliance / NurPhoto / STR)

Er verkündete den Schritt in einer Erklärung in den sozialen Medien. Darin heißt es, er könne das Mandat nicht mehr in Übereinstimmung mit seinen Prinzipien und Überzeugungen ausüben. Mehr Details gab es nicht. Munteanu war seit November 2025 im Amt. Die moldauische Präsidentin Sandu teilte mit, dass er nun noch bis zur Ernennung eines Nachfolgers Regierungschef bleibe. Sie kündigte an, in der kommenden Woche Gespräche mit den Parlamentsfraktionen aufzunehmen.

Munteanus Abtritt ist eine Herausforderung für Sandu und ihre pro-europäische Regierungspartei PAS. ​Sie hatte bei der Parlamentswahl in Moldau im vergangenen Herbst einen Sieg gegen ein pro-russisches Bündnis errungen und damit ​das Mandat zur Fortsetzung des EU-Beitrittskurses erhalten. Vor wenigen Wochen begannen die Beitrittsverhandlungen offiziell.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.