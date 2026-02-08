Sachsen-Anhalt

Sven Schulze (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Der CDU-Politiker sagte der Bild am Sonntag, man müsse als Allererstes über diejenigen reden, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten gingen. Für die staatliche Unterstützung müsse aus seiner Sicht eine Gegenleistung erbracht werden. Konkret nannte Schulze kommunale Aufgaben wie Laub fegen oder Schnee räumen.

Er halte es für falsch, die Debatte über solche Modelle sofort zu blockieren.

Der Ministerpräsident führte aus, wenn sich Betroffene entzögen, müsse es Sanktionen geben. Das sei ein Teil der sozialen Gerechtigkeit.

