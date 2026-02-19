Zahlung an Rettungsorganisation

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (picture alliance / TTL / Avalon / Stefano Costantino )

Meloni erklärte, die Entscheidung mache sie sprachlos. Sie warf den Richtern vor, die Bekämpfung - Zitat - "illegaler Massenmigration" zu sabotieren und den Rechtsstaat zu untergraben.

"Sea Watch" soll laut dem Urteil 76.000 Euro erhalten - als Entschädigung für Kosten, die der Organisation 2019 entstanden sind. Die italienischen Behörden hatten das Rettungsschiff damals auf der Insel Lampedusa festgesetzt. Die "SeaWatch 3" hatte dort trotz eines Verbots mit zahlreichen geretteten Schiffbrüchigen an Bord angelegt.

