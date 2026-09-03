Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (picture alliance / dpa / IPA via ZUMA Press / Marco Iacobucci)

Morgen ist sie 1.413 Tage im Amt, so lange wie keiner ihrer Vorgänger seit Gründung der italienischen Republik im Jahr 1946. Beim Amtsantritt Melonis vor knapp vier Jahren hatten viele Beobachter mit einem frühen Aus der rechtsgerichteten Koalition aus ihrer Partei Fratelli d'Italia, der Lega und Forza Italia gerechnet. Sollte Meloni bis zur nächsten regulären Parlamentswahl im kommenden Jahr im Amt bleiben, wäre sie die erste in Italien, die eine komplette Legislaturperiode absolviert hätte.

Von einem Rekord bei der Amtszeit insgesamt ist die 49-Jährige indes noch weit entfernt. Mehrfach-Ministerpräsident Berlusconi brachte es zusammengenommen auf rund neun Jahre als Regierungschef. Seit 1946 gab es in Italien insgesamt 68 Regierungen. Im Schnitt hielten sie nur 13 Monate.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.