USA

Minnesota scheitert im Streit um ICE-Razzien vor Gericht - Fünfjähriger muss allerdings freigelassen werden

Im Streit um das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis sind zwei Gerichtsurteile gesprochen worden. Während der Bundesstaat Minnesota damit scheiterte, die umstrittenen Razzien auf seinem Gebiet per einstweiliger Verfügung auszusetzen, müssen die Regierungskräfte einen fünfjährigen Jungen und dessen Vater wieder freilassen.