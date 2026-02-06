Die Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Claus (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Claus sagte dem Tagesspiegel, sie habe immer kritisiert, dass sich das Beteiligungsforum bei der EKD aus Kirchenvertretern und Betroffenen zusammensetze. Das sei für Betroffene extrem herausfordernd. In der Struktur der EKD-Betroffenenvertretung gebe es Rollenkonflikte, die von Betroffenen so nicht aufgelöst werden könnten. - Janz hatte ihren Rücktritt einerseits mit Überlastung durch ihr ehrenamtliches Engagement als Sprecherin des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt in EKD und Diakonie begründet, andererseits mit mangelnden Fortschritten bei der Aufarbeitung und Prävention in der evangelischen Kirche und der Diakonie.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.