Sexualisierte Gewalt

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der heute 58-Jährige gegen drei Schülerinnen in 69 Fällen sexuelle Gewalt verübt hatte. Freigesprochen aus Mangel an Beweisen wurde er vom Vorwurf der Vergewaltigung. Das Urteil lautet auf vier Jahre und drei Monate Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte auf sieben, die Verteidigung auf zwei Jahre plädiert. Der Täter hatte weitgehend gestanden, die Vergewaltigungsvorwürfe aber bestritten. Ein anderer Lehrer desselben Gymnasiums war Ende Oktober wegen des langjährigen Missbrauchs einer Schülerin zu mehr als fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden.

