Abstimmung

Das Plenum des Thüringer Landtags. (imago / Karina Hessland-Wissel)

Die AfD-Fraktion hatte beantragt, den CDU-Politiker abzuberufen und stattdessen ihren Vorsitzenden Höcke ins Amt zu wählen. Sie begründete den Schritt mit der Aberkennung von Voigts Doktortitel und seinem erfolglosen Widerspruch dagegen bei der TU Chemnitz. Für ein erfolgreiches Votum wären 45 Stimmen nötig. Die AfD-Fraktion verfügt lediglich über 32 Sitze. Eine Mehrheit galt zuletzt als unwahrscheinlich, da die Landtagsfraktionen von CDU, BSW, SPD und Linken erklärt hatten, sie wollten nicht für den Antrag der AfD stimmen. Sie warfen der Partei neben politischen Differenzen eine "reine Selbstinszenierung" vor.

Der Thüringer AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.