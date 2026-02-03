Probleme bei Test

Das Raktensystem "Artemis 2" auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jennifer Briggs)

Das teilte der Chef der US-Raumfahrtbehörde, Isaacman, auf der Online-Plattform X mit. Grund sind Probleme bei letzten Tests. So gab es den Angaben zufolge ein Leck beim Betanken. Außerdem habe sich die Kälte auf Kameras ausgewirkt, und die Audioübertragung vom Boden sei zeitweise ausgefallen.

Das Startfenster für "Artemis 2" reicht bis in den April. Mit der Mission will die NASA erstmals seit 1972 wieder Menschen in die Nähe des Mondes schicken. Später sollen bemannte Mondlandungen folgen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.