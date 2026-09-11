Antisemitismus

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Es gehe unter anderem um Volksverhetzung und um Bedrohung, teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Vorfall stehe ausdrücklich in Zusammenhang mit dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt, hieß es. Ein Zeuge hatte am Donnerstag auf einer beschmierten Parkbank im Englischen Garten der Landeshauptstadt die Drohung entdeckt.

Knobloch sagte daraufhin Medienberichten zufolge ihre Teilnahme an einer Veranstaltung ab. Die 93 Jahre alte Holocaust-Überlebende hatte sich besorgt über den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt geäußert.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.