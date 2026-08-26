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Das berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 wurden bereits zahlreiche Gefangene ausgetauscht. Eine im Mai getroffene Vereinbarung zur Übergabe von jeweils weiteren tausend Gefangenen war eines der Ergebnisse der von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern.

Die gegenseitigen Angriffe gingen unterdessen weiter. Die Ukraine attackierte nach russischen Angaben ein Lagerhaus des Online-Versandhauses Wildberries in der Region Tambow. Nach Angaben des Gouverneurs geriet das Lager in Brand, es habe einen Verletzten gegeben.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.