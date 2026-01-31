Fußball-Bundesliga

Michael Olise (Bayern München) (r) und William Mikelbrencis (Hamburger SV) kämpfen um den Ball. (Marcus Brandt / dpa )

Nach dem Hamburger Führungstor durch Fabio Vieira per Foulelfmeter (34.) drehten Harry Kane (42.) und Luis Diaz (46.) das Spiel zunächst. Doch Luka Vuskovic gelang für Hamburg noch der Ausgleich (53.). Erst in der vergangenen Woche hatten die Bayern gegen den FC Augsburg die erste Saison-Niederlage in der Liga kassiert.

Derweil kassierte Eintracht Frankfurt den nächsten Rückschlag. Die Hessen verloren durch das 1:3 (0:2) gegen Bayer Leverkusen das vierte Pflichtspiel in Serie. Vor Amtsantritt des neuen Trainers Albert Riera vergrößert sich damit der Rückstand auf die Europapokalplätze.

Die TSG 1899 Hoffenheim bleibt dagegen mit dem 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin auf Champions-League-Kurs.

Königsklassen-Anwärter RB Leipzig verlor mit 1:2 (1:1) gegen den FSV Mainz 05. Werder Bremen rettete beim 1:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor Schluss zumindest einen Punkt.

Im Abstiegskampf unterlag der FC St. Pauli beim FC Augsburg mit 1:2 (1:1).

